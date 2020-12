Lecce, mentre fa lezione in Dad vede due ladri nel giardino: 15enne sventa il furto

Durante la lezione di matematica in Dad, chiede alla maestra di poter andare in bagno. Ma non appena si alza, viene distratto dall'abbaio insistente del suo cane che lo porta ad affacciarsi alla finestra. Così si accorge che in giardino ci sono due ladri incappucciati, urla e li fa fuggire. L'incredibile storia arriva da Lecce e il protagonista - ossia colui che ha sventato il furto - è un ragazzino di 15 anni al secondo anno del liceo Scientifico Da Vinci del comune Maglie.

Come riporta Il Quotidiano di Puglia, la madre del ragazzino era uscita di casa poco prima del tentato furto. La tempistica fa dunque pensare che i ladri credessero di trovare la casa vuota. Il 15enne, seppur spaventato, ha mostrato una prontezza incredibile e ha messo i malviventi in fuga. Proprio per tenere sotto controllo il forte stato di agitazione causatogli dal tentato furto, il ragazzo è stato visitato da un medico.

Per mostrare il suo sostegno allo studente, la professoressa di matematica ha scritto una nota: "Al ragazzo e alla sua famiglia va la solidarietà dei suoi compagni e della sua docente di Matematica e di tutti i suoi professori. Non ho potuto fare molto e ho sentito l’impotenza di questa situazione. L’unica cosa che ci resta da fare è la vicinanza e il calore che tutti noi docenti gli dimostriamo, che non sono un superfluo ma l’unico modo per accompagnare un alunno nel percorso della conoscenza, conquistandoci la sua fiducia e infondendogli il nostro amore per la materia".