Lecce, la mamma si era vaccinata contro il Covid in gravidanza: bimba nasce con gli anticorpi

Ansa

Una bimba salentina è nata tre settimane fa con gli anticorpi contro il Covid-19 La madre, Elena Colizzi, medico di 35 anni, si era vaccinata con Pfizer durante il terzo trimestre di gravidanza. E' accaduto a Lecce. Il tasso anticorpale riscontrato nella piccola, prelevato dal sangue cordonale, è risultato alto come quello materno e dunque, si spera, ugualmente protettivo. "È stata la speranza di proteggere me e mia figlia dal Covid - ha dichiarato Colizzi - a darmi la lucida razionalità di analizzare i benefici cui saremmo andate incontro sia io che la mia bambina grazie alla vaccinazione in gravidanza, in confronto ai possibili rischi".