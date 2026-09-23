Lecce, si finge ginecologo e chiede foto e video intimi per una "terapia alternativa": 44enne a processo

I fatti, che hanno coinvolto diciotto donne tra i 20 e i 40 anni, sarebbero avvenuti tra luglio e ottobre 2021. A denunciarlo per prima una studentessa di 24 anni residente a Lecce, da dove provenivano la maggior parte delle vittime. Secondo quanto poi ricostruito dagli inquirenti, l'uomo sarebbe entrato in possesso dei dati sanitari delle vittime. Le avrebbe poi contattate via cellulare spacciandosi per un ginecologo della struttura ospedaliera presso cui avevano già svolto esami clinici. Avrebbe comunicato alle donne false diagnosi, chiedendo alle donne di poter compiere ulteriori accertamenti tramite fotografie delle parti intime e suggerendo una terapia che comprendeva atti di autoerotismo - compiuti davanti alla webcam del computer - e informazioni dettagliate sulla loro vita sessuale.