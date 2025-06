Lecce, ferisce con forbici la compagna e la madre di lei e si lancia dalla finestra

Un giovane di 25 anni ha aggredito durante una lite la compagna e la madre di lei ferendole al dorso e alla testa con le forbici per poi lanciarsi dalla finestra. Le due donne, rispettivamente di 29 e 53 anni, ferite, sono ricoverate ma non sono in pericolo di vita. Anche il giovane è in ospedale con traumi vari ma non mortali. A scatenare l'aggressione sarebbe stato il rifiuto da parte del 25enne di accettare la decisione della compagna di interrompere la relazione e di mandarlo via di casa