Lecce, concorso di bellezza truccato: nessuna sponsorizzazione da Maria De Filippi

A Lecce il concorso di bellezza Miss Winning e Miss Sud Salento continua a sollevare polemiche. Dopo che alcuni organizzatori hanno dichiarato che la gara sia stata sponsorizzata da Maria De Filippi, Giuseppe Longo, uno dei responsabili, ha voluto ritrattare la sua versione a “Striscia la Notizia”: " E' stata una bufala. Volevo elogiare il mio concorso: è stata tutta opera mia. Maria De Filippi non l'ho mai incontrata".



Dopo poco, Leonardo Ciullo, l'altro organizzatore, ha iniziato a difendersi tramite chat in alcuni gruppi scrivendo: “Nel servizio di Pinuccio hanno offeso il nome di miss Sud Salento e di Giuseppe Longo” e riguardo al versamento di Maria De Filippi dice: “Io ho il versamento effettuato da Roma…A breve sporgo denuncia contro Striscia”.



Una volta interpellato, però, anche lui ha ammesso i suoi errori: “È vero, ho sbagliato ma servirà come esperienza nella vita”. Doverosa puntualizzazione: Maria De Filippi è totalmente estranea a questa storia.