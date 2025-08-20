Lecce, anziano ricoverato d'urgenza: gli trovano una lampadina nel retto

Un uomo di 85 anni è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale "Vito Fazi" di Lecce, dove il personale sanitario si è trovato a dover affrontare una situazione quantomeno insolita. All'anziano, che lamentava dolori e sanguinamenti dal retto, secondo quanto riportato dalla stampa locale è stata infatti trovata una lampadina incastrata nella zona ano-rettale. L'uomo, giunto in ospedale nella mattinata di martedì 19 agosto, è stato così sottoposto a un intervento endoscopico e ora è ricoverato da è in via di guarigione.