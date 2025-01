Lecce, accoltella giovane per gelosia: 17enne arrestato per tentato omicidio

A Lecce i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato uno studente 17enne, di origine colombiane, ritenuto responsabile di tentato omicidio pluriaggravato. L'episodio si è verificato, in piena notte, nel centro storico della città dove il giovane avrebbe accoltellato un 19enne, di origini tunisine, prima di provare a fuggire. La vittima, colpita a pochi centimetri dal cuore, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi ed è in prognosi riservata. L'accoltellamento, secondo gli inquirenti, sarebbe scaturito al culmine di una lite per motivi di gelosia.