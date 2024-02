Lecce, 13enne muore cadendo dalla sedia a rotelle all'uscita da scuola: aperta un'inchiesta

Il rientro a casa e il peggioramento delle condizioni di salute

Come ricostruito da Il Corriere del Mezzogiorno, in un primo momento le condizioni del minore non sono apparse gravi, tanto da essere affidato a un'amica di famiglia per essere riaccompagnato a casa. Nel corso delle ore successive, però, i genitori hanno notato un rapido peggioramento delle condizioni di salute del figlio e hanno così deciso di accompagnarlo all'ospedale di Scorrano per accertamenti.