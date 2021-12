Zingaretti: "Basta bugie, fate vaccinare i vostri bambini"

Ansa

Il presidente del Lazio, Nicola Zingaretti, ha lanciato un appello "alle mamme e ai papà" della Regione per far vaccinare i propri figli, in modo da " dare a loro la serenità di vivere le loro amicizie, la scuola e il rapporto con le famiglia". "Basta bugie sui vaccini", ha detto Zingaretti, sottolineando che i bambini vanno "salvati dal rischio di essere ricoverati per questa malattia, perché, purtroppo, può colpire duramente anche loro".