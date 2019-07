Viterbo, bimbo trascinato al largo dalle onde rischia di annegare sotto gli occhi del nonno: salvato dai due cani eroi

Il bimbo non sapeva nuotare e, per questo, era andato in acqua su un gonfiabile. Il forte vento, improvvisamente, l'ha però portato al largo. Il piccolo è caduto in acqua ed è stato travolto dalle onde. Il nonno, che non l'ha mai perso di vista, ha subito lanciato l'allarme. Fortunatamente sulla spiaggia era attiva una postazione del Sics, la scuola italiana cani di salvataggio Tirreno. Due unità cinofile, Wendy e Kobe, sono entrate in acqua e hanno raggiunto il bambino in pochi secondi. Riportato a riva, sta bene, "come testimonia - scrivono gli uomini del Sics su Facebook pubblicando la sua foto - il suo sorriso dopo il salvataggio in compagnia dei suoi due angeli custodi".