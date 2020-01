Virus Cina, a Fiumicino e Malpensa si controlla la temperatura dei passeggeri

Arruolati medici e infermieri - Per svolgere questi controlli sono state arruolare una trentina di unità in più tra medici e infermieri, per un totale di 32 (16 medici e altrettanti infermieri) nell'aeroporto di Fiumicino e 28 (14 medici e altrettanti infermieri) in quello di Malpensa. "Si tratta di una misura precauzionale in quanto al momento in Italia non ci sono casi", ha spiegato Ruocco.

Di Maio: "Monitoriamo la situazione" - "Stiamo seguendo con la massima attenzione la situazione in Cina. L'ambasciata italiana a Pechino è operativa per dare supporto ai nostri connazionali. L'Unita di Crisi della Farnesina sta monitorando l'evolversi dei fatti". Lo ha scritto, su Twitter, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.