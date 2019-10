Violenze domestiche, chiesta condanna per il figlio di Renato Zero

La procura di Roma ha chiesto la condanna a un anno e quattro mesi per Roberto Anselmi Fiacchini, 46 anni, figlio adottivo di Renato Zero. L'accusa per Fiacchini è maltrattamenti in famiglia, che sarebbero avvenuti durante la seconda convivenza con la donna dalla quale poi si è separato. Per l'ex guardia del corpo di Renato Zero, poi diventato legalmente suo figlio, è stata anche avanzata l'accusa di lesioni.