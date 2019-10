Renato Zero: "Ho riacceso il sacro fuoco della follia in un mondo diventato troppo prevedibile"

L'album è composto da tredici brani ed è stato registrato a Londra con un produttore di culto come Trevor Horn , con il quale Zero aveva già collaborato nel 2013 per il disco " Amo ". "Questo è un mondo privo di sorprese e di cambiamenti significativi - dice -. Io sono folle dal 30 Settembre del 1950. E da allora non ho mai smesso di esercitare 'la professione'. Grazie anticipatamente a chi mi offrirà ancora stupore e nuovi spunti per il mio diario di bordo. A chi insomma, riaccenderà la 'miccia'. La rivoluzione è possibile e necessaria ogni santo giorno. Le mie canzoni sono rumorose da sempre... Sono certo perciò che il mondo grazie a quelli come noi ritornerà a girare con fantasia ed eccentricità! E fissatevelo bene in mente: la vita bacia i folli!!!".

L'album sarà accompagnato da quattro cover che vanno a comporre "Zero". Quattro immagini che, insieme, rappresentano visivamente il disco, con la creatività e la follia che contraddistinguono l'artista e tutti coloro che rifiutano le regole e l'autorità. Dopo il lancio dell'album, Zero partirà in tour per i palazzetti d'Italia, con 13 date già sold out. Tutte esaurite le sei date di Roma (tra il 1 e il 9 novembre), così come le due di Firenze (14-15 novembre). Ma fino al prossimo 26 gennaio i sorcini di tutta la penisola potranno raggiungere il loro idolo nei palasport in giro per lo Stivale.



LE DATE DEL TOUR

1 novembre - Palazzo Dello Sport di ROMA (SOLD OUT)

3 novembre - Palazzo Dello Sport di ROMA (SOLD OUT)

4 novembre - Palazzo Dello Sport di ROMA (SOLD OUT)

6 novembre - Palazzo Dello Sport di ROMA (SOLD OUT)

8 novembre - Palazzo Dello Sport di ROMA (SOLD OUT)

9 novembre - Palazzo Dello Sport di ROMA (SOLD OUT)

14 novembre - Mandela Forum di FIRENZE (SOLD OUT)

15 novembre - Mandela Forum di FIRENZE (SOLD OUT)

18 novembre - Grana Padano Arena di MANTOVA

19 novembre - Grana Padano Arena di MANTOVA

23 novembre - Vitrifrigo Arena di PESARO

24 novembre - Vitrifrigo Arena di PESARO

7 dicembre - Modigliani Forum di LIVORNO

8 dicembre - Modigliani Forum di LIVORNO

14 dicembre - Pala Alpitour di TORINO

15 dicembre - Pala Alpitour di TORINO

21 dicembre - Unipol Arena di BOLOGNA

22 dicembre - Unipol Arena di BOLOGNA

11 gennaio - Mediolanum Forum di MILANO (SOLD OUT)

12 gennaio - Mediolanum Forum di MILANO (SOLD OUT)

18 gennaio - Palasele di EBOLI - Salerno

19 gennaio - Palasele di EBOLI - Salerno

23 gennaio - Palaflorio di BARI (SOLD OUT)

25 gennaio - Palaflorio di BARI (SOLD OUT)

26 gennaio - Palaflorio di BARI (SOLD OUT)