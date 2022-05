Vaiolo delle scimmie, salgono a 5 i casi accertati in Italia

Sono saliti a cinque i casi di vaiolo delle scimmie in Italia.

Lo rende noto l'Istituto Spallanzani di Roma. I ricercatori, intanto, hanno completato la prima fase dell'analisi della sequenza del Dna del Monkeypox virus dei primi casi italiani. I campioni sono tutti risultati affini al ceppo dell'Africa Occidentale. "Potremmo essere anche in Italia di fronte a un virus 'paneuropeo', correlato con i focolai in vari Paesi europei, in particolare quello delle Isole Canarie", sottolinea l'Istituto.