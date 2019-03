Vaccini, torna a scuola il bimbo immunodepresso che ha sconfitto la leucemia

E' tornato tra i banchi di scuola a Roma il bambino romano di sette anni immunodepresso che, pur avendo sconfitto la leucemia, era costretto a stare a casa per via di alcuni suoi compagni di classe non in regola con le vaccinazioni. Al momento nella sua classe tutti i compagni risultano in regola e nell'istituto c'è solo un alunno che deve perfezionare l'iter. I compagni di classe hanno accolto il bimbo con un palloncino con su scritto "bentornato".