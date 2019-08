Ultrà della Lazio ucciso a Roma, saltati i funerali

Sono saltati i funerali in forma privata di Fabrizio Piscitelli, l'ultrà della Lazio, noto come Diabolik, ucciso a Roma. Le esequie erano state fissate dalla questura alle 6 al cimitero Flaminio. I familiari non si sono presentati all'obitorio del policlinico Tor Vergata per il trasferimento della salma. Nella notte c'è stata una visita dei familiari alla camera mortuaria, ma poi sono andati via all'arrivo delle forze dell'ordine.