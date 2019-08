Ultrà ucciso a Roma, il Tar respinge il ricorso della famiglia sui funerali

Il Tar ha respinto il ricorso della famiglia del capo ultrà Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, contro l'ordinanza del questore di Roma che vieta le esequie pubbliche "per motivi di ordine e sicurezza". Lo ha reso noto Rita Corazza, la moglie del tifoso della Lazio, ucciso in un agguato a Roma. "Alla luce della decisione del Tar - ha spiegato la donna - ribadisco che tutta la famiglia non si presenterà al funerale".