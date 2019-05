Ucciso dalla figlia, al funerale gli gridano: "Sei un grande"

Chiesa piena e applausi al funerale di Lorenzo Sciacquatori, il 41enne ucciso a Monterotondo (Roma) dalla figlia 19enne per difendere la madre da un'aggressione. Presenti alla messa alcuni parenti in lacrime, tra loro anche i fratelli della vittima e la madre, ma solo per pochi minuti. Assente invece Deborah, tornata in libertà perché la Procura ha valutato l'eccesso di legittima difesa. All'uscita del feretro sono partite urla: "Sei un grande".