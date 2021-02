Ucciso ad Alatri, sconto di pena agli imputati e condanna a 14 anni

agenzia

E' stata ridotta la pena per gli imputati nel processo di secondo grado sul caso di Emanuele Morganti, il ventenne pestato a morte ad Alatri (Frosinone). I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma hanno fissato a 14 anni la condanna per Michel Fortuna, Paolo Palmisani e Mario Castagnacci, condannati in primo grado a 16 anni. Resta l'accusa di omicidio preterintenzionale: non è stata infatti accolta l'ipotesi del pg di omicidio volontario.