Tuscania (Viterbo), tragedia al poligono di tiro: 60enne si spara in faccia, indagini in corso

Tragedia al poligono di tiro di Tuscania, nel Viterbese.

Un 60enne è morto per un colpo partito dalla pistola che stava maneggiando. Ogni ipotesi è aperta, dall'incidente al gesto volontario, ma quest'ultima sembra la pista privilegiata. L'uomo, deceduto all'ospedale di Belcolle dove era stato ricoverato in condizioni disperate dopo che il proiettile lo aveva colpito in volto, era un medico di famiglia. Le indagini sono affidate ai carabinieri, la Procura di Viterbo apre un'inchiesta.