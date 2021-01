Truffe ad anziani, si fingevano maresciallo o avvocato: sette arresti

ansa

Si fingevano maresciallo o avvocato per truffare gli anziani. Numerosi i casi accertati nella Capitale e in Friuli-Venezia Giulia. I carabinieri del Comando Provinciale e gli agenti della Questura di Roma hanno eseguito, tra Napoli e Provincia, un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di sette persone, ritenute responsabili di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata alle truffe agli anziani, estorsione e furto.