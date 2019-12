Truffa su carte di credito rubate per 1 mln di euro: 6 arresti

La polizia ha arrestato 6 persone facenti parte di una organizzazione criminale, residente nell'hinterland napoletano ma operativa su tutto il territorio nazionale. Gli arrestati, cinque uomini e una donna, sono indagati per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla sostituzione di persona, al furto aggravato e all'indebito utilizzo di carte di pagamento elettronico, per una frode di più di un milione di euro.