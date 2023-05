Madonna di Trevignano, le statue di Gisella lacrimano ancora e trasudano olio profumato | Il video

Lacrimano ancora e trasudano olio profumato le statue della Madonna di Gisella Cardia, la "veggente" di Trevignano Romano (Roma). È accaduto nella giornata ieri, martedì 16 maggio, dopo l'intervista a Gisella e a suo marito Gianni, trasmessa in esclusiva in diretta a "Pomeriggio Cinque". Lo testimonia l'inviata Giorgia Scaccia che insieme agli operatori del programma di Canale 5 ha ripreso le statue nel momento esatto della lacrimazione. "È un segno della Madonna", ha commentato invece la "veggente" che poi ha mostrato le lacrime di una statua e la trasudazione dell'altra, entrambe esposte nella sua casa.

La testimonianza della giornalista - Giorgia Scaccia in diretta dal campo delle rose di Trevignano Romano ha spiegato quanto accaduto a casa di Gisella il giorno precedente. "Stavamo per concludere una intervista a Gisella, quando Gianni ci ha mostrato che la statua nella teca, quella della Madonna che due anni fa ha lacrimato sangue, trasudava olio", ha raccontato la giornalista che ha confermato di aver visto e toccato l'olio sul manto della statua della Vergine. "C'è stato un certo stupore, gli operatori e io eravamo molto sorpresi", ha spiegato l'inviata che poi ha aggiunto che dopo poco Gisella ha preso una seconda statua che invece lacrimava. "Dagli occhi della madonnina uscivano delle lacrime che le rigavano il volto. È la prima volta in cui mi sono trovata di fronte a un fatto del genere", ha concluso.

Le immagini delle statue - Sono due le statue che avrebbero voluto "mandare un segno ai giornalisti", così come ha dichiarato la "veggente" Gisella Cardia. Questa volta, però, a documentare tutto c'erano le telecamere di "Pomeriggio Cinque" che hanno filmato le due statue della Vergine nel momento esatto della trasudazione e della lacrimazione. "Hai visto che sono andata via in bagno? Sono stata sempre qui", ha dichiarato Gisella che vorrebbe dimostrare l'estraneità all'evento accaduto nella sua casa in presenza della giornalista e degli operatori di Canale 5. "È un po' che non lacrimava - ha spiegato la "veggente" che poi ha concluso - abbiamo chiesto un segno per voi".