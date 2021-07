Terrorismo, bloccato a Latina tunisino evaso in Francia

ansa

La polizia ha rintracciato in un appartamento di Terracina, in provincia di Latina, un 40enne cittadino tunisino evaso il 29 maggio da un centro psichiatrico di Bassens, in Francia. L'uomo è indagato per apologia del terrorismo. Il tunisino aveva anche esaltato l'operato di Mohamed Merah, l'autore degli attentati di Tolosa e Montauban del 2012 in cui rimasero uccise numerose persone, ed era indicato dalle autorità francesi quale soggetto pericoloso.