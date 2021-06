Terrorismo, 007 di Ankara arrestano leader dell'Isis in Turchia

agenzia

Il leader dell'Isis in Turchia, Kasim Guler, è stato arrestato in un'operazione degli 007 di Ankara in Siria ed è stato trasferito nel suo Paese. I servizi segreti hanno moltiplicato gli sforzi per catturare Guler dopo aver appreso che stava pianificando un attacco terroristico su larga scala nel Paese. Il terrorista era nella lista dei ricercati più pericolosi del ministero dell'Interno turco.