Strage Roma, Campiti voleva fuggire: aveva soldi e passaporto

Emergono dettagli sulla strage di Roma compita da Claudio Campiti.

La Procura di Roma contesta il triplice omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi nei confronti del 57enne che ha ucciso tre donne a borgata Fidene. L'uomo è stato trovato in possesso complessivamente 170 proiettili e anche di un secondo caricatore, con sè Campiti aveva anche il passaporto e in uno zaino vestiti e seimila euro in contanti e per questo gli inquirenti ipotizzano che avesse intenzione di fuggire.