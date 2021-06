Strage di Ardea, celebrati i funerali dei due fratellini uccisi: palloncini e fiori bianchi per l'addio a David e Daniel

Ansa 1 di 32 Ansa 2 di 32 Ansa 3 di 32 Ansa 4 di 32 Ansa 5 di 32 Ansa 6 di 32 Ansa 7 di 32 Ansa 8 di 32 Ansa 9 di 32 Ansa 10 di 32 Ansa 11 di 32 Ansa 12 di 32 Ansa 13 di 32 Ansa 14 di 32 Ansa 15 di 32 Ansa 16 di 32 Ansa 17 di 32 Ansa 18 di 32 19 di 32 Ansa 20 di 32 Ansa 21 di 32 22 di 32 23 di 32 Ansa 24 di 32 25 di 32 Ansa 26 di 32 Ansa 27 di 32 Ansa 28 di 32 Ansa 29 di 32 Ansa 30 di 32 Ansa 31 di 32 Ansa 32 di 32 leggi dopo slideshow ingrandisci

Palloncini bianchi e azzurri e tante corone di fiori bianchi per l'ultimo saluto, ad Ostia, a David e Daniel Fusinato, i due fratellini uccisi domenica ad Ardea. I feretri dei bambini, di colore bianco, sono arrivati in due auto di colore chiaro. Per i funerali sono stati predisposti servizi di vigilanza delle forze dell'ordine dentro e fuori la chiesa di Santa Maria Regina Pacis a Ostia. Presente anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi. La famiglia ha chiesto il massimo riserbo in rispetto del proprio dolore.