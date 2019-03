Stadio Roma, nel carcere di Regina Coeli l'interrogatorio a De Vito

Si terrà nel carcere tomano di Regina Coeli l'interrogatorio di garanzia a Marcello De Vito, l'ex presidente dell'Assemblea capitolina arrestato per corruzione nell'ambito di una tranche dell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. E' in carcere anche Camillo Mezzacapo, con il quale, secondo le accuse, De Vito aveva costruito un sodalizio per ottenere denaro in cambio di aiuti e favori a imprenditori.