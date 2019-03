Stadio Roma, intercettato De Vito: "Avresti vinto pure col Gabibbo"

"Avresti vinto pure con il Gabibbo": con questa battuta Marcello De Vito risponde all'avvocato Camillo Mezzacapo in una conversazione del 4 febbraio intercettata ed inserita nell' ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'ormai ex presidente dell'Assemblea Capitolina . Il giudice ricorda che il legale ha affermato: "Non credo si ripianificherà, cioè, difficilmente si verifica di nuovo una congiunzione astrale dove oggi stai al governo".

L'ordinanza è stata emessa nell'ambito di uno dei filoni dell'inchiesta sulla costruzione del nuovo stadio della Roma a Tor di Valle. Durante il dialogo intercettato, Mezzacapo ha proseguito: "Ormai è un dato acclarato, ma dico... tu ristai al governo di Roma e tu ristai al governo del Paese con la quota di maggioranza... no?".



De Vito ha dunque risposto di "sì" e Mezzocapo ha aggiunto: "Dove fai il fico, hai visto Di Maio che ha rotto il ca***, non forzare che poi... occhio". La valutazione del gip è chiara: "Con una frenesia del tutto analoga a quella registrata in Parnasi, risultano impegnati nell'elaborazione di strategie e comportamenti per la realizzazione degli interessi dei privati nonché nella ricerca di contatti e nella implementazione di relazioni che consentano loro di realizzare il massimo profitto dall'incarico pubblico ricoperto da De Vito".



"Distribuiamoci i soldi" - "Va bene, ma distribuiamoceli questi", ha dunque detto De Vito in riferimento ai soldi erogati dai costruttori Toti e Statuto alla società a lui riconducibile. Mezzacapo lo ha però invitato alla calma: "Adesso non mi far toccare niente, lasciali lì. Quando tu finisci il mandato, se vuoi, non ci mettiamo altro sopra. La chiudiamo, la distribuiamo e sparisce tutta la proprietà, non c'è più niente. Però questo lo devi fare quando hai finito quella cosa".