Stadio Roma, Fraccaro: fiducia nella Raggi, Frongia caso non grave

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, conferma la fiducia a Virginia Raggi dopo che l'assessore allo Sport di Roma, e braccio destro del sindaco, Daniele Frongia, è stato indagato per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sullo stadio. "Non abbiamo motivo per togliere la fiducia politica alla Raggi", ha detto Fraccaro. Secondo il ministro, su Frongia non ci sono "notizie gravi quindi ci prendiamo tempo per valutare".