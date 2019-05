Salvini: "Non bene il sostegno agli irregolari" - "Sostenere l'irregolarità non è mai un buon segnale". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, commentando il gesto dell'elemosiniere del Papa. "Visto che ci sono tanti italiani ed anche immigrati regolari che, anche se con difficoltà, le bollette le pagano... ognuno fa quello che vuole, io da ministro dell'Interno garantisco le regole. Se in Vaticano vogliono pagare le bollette a tutti gli italiani in difficoltà - ha aggiunto - ci diano un conto corrente".