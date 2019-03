Sequestrano e violentano una trans, arrestati tre uomini a Fiumicino

Ne hanno abusato per ore dopo averla sequestrata e rinchiusa in una casa. Tre uomini, italiani, di circa 30 anni, sono stati arrestati a Fiumicino per violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona e detenzione di sostanze stupefacenti. Vittima è una 28enne transessuale, che, arrivata da Roma, è stata attirata, per una prestazione da pattuire, in un'abitazione di Isola Sacra, riconducibile a uno dei tre uomini, dove è scattata la violenza.