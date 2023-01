Senato imbrattato dopo Capodanno, uno dei ragazzi di "Ultima generazione": "Unico modo per parlare di crisi climatica"

Il Senato imbrattato dopo Capodanno per richiamare l'attenzione sulla crisi climatica. "Se non agiamo ora, ci estingueremo entro fine secolo" Così parla a "Zona Bianca" Alessandro, uno dei ragazzi di "Ultima generazione" che ha partecipato all'azione dimostrativa: "Io ho 21 anni e sono costretto a fare queste azioni per essere qua a parlare di crisi climatica che il governo non sta affrontando".

"Siamo accusati di un'assurdità perché il palazzo è stato imbrattato, ma subito ripulito. Era un'azione dimostrativa per richiamare l'attenzione. - continua Alessandro - A noi interessa far parlare di crisi climatica e far conoscere alle persone a cosa stiamo andando incontro se non interveniamo, cose di cui la scienza continua a dare evidenza".

Poi l'accusa alle generazioni più adulte: "Voi state ammettendo che siamo in un collasso climatico perché non fate nulla? Questa dovrebbe essere la vera domanda?" conclude.