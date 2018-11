Scuola, sgombero liceo occupato Virgilio nel centro di Roma

E' in corso lo sgombero del liceo occupato Virgilio, al centro di Roma. Secondo quanto si è appreso da fonti di polizia, al momento non si registrano criticità. A quanto riferito, i ragazzi maggiorenni stanno uscendo dall'istituto mentre i minorenni vengono affidati ai genitori. Il liceo di via Giulia era stato occupato domenica scorsa ed e' rimasto aperto anche lunediì e martedì nonostante il maltempo.