Scontrino da capogiro a Roma, chiuso e poi riaperto il ristorante | Maxi multa da 5mila euro per la mancia "obbligatoria"

E' stato chiuso per occupazione irregolare del suolo pubblico il ristorante romano che ha chiesto a due turiste giapponesi un conto da capogiro: 430 euro per un pranzo per due persone. Il locale, secondo i controlli della polizia locale, aveva sistemato i tavolini fuori dallo spazio consentito. In realtà doveva rimanere con la saracinesca serrata per cinque giorni, ma tempo poche ore ed ha già riaperto.