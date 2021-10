Scontri No Green pass, Letta: carenze su ordine pubblico? E' evidente

Instagram

"Che sabato la piazza non sia stata ben gestita dal punto di vista dell'ordine pubblico è talmente evidente che non c'è molto di più da dire". Lo ha detto il segretario Pd Enrico Letta a La Stampa. "Per come è andata la giornata di sabato io credo che qualcuno dovrà dare spiegazioni esaurienti sulla gestione dell'ordine pubblico, a partire dal prefetto di Roma", ha rincarato il leader di Si Nicola Fratoianni.