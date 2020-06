Scarcerazione Carminati, ministro Bonafede attiva gli ispettori 

Alfonso Bonafede ha delegato l'ispettorato generale del ministero della Giustizia a svolgere i necessari accertamenti preliminari in merito alla scarcerazione di Massimo Carminati. L'ex terrorista nero, al centro dell'inchiesta Mafia Capitale, è stato rimesso in libertà dopo oltre 5 anni e mezzo di reclusione in carcere. La decisione è stata presa dal Tribunale del Riesame su istanza dei difensori per scadenza dei termini di custodia.