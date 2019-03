Scala mobile rotta, fuori servizio tre stazioni del metrò in centro a Roma

Atac: "Chiudere il contratto con chi gestisce la manutenzione" - E così si accrescono ulteriormente i problemi del trasporto pubblico nella città, con tre fermate strategiche fuori servizio. Quella di Repubblica riaprirà i cancelli solo il 15 maggio. L' Atac, la municipalizzata romana per i trasporti, a questo punto ha ritenuto che "sussistano gravi e inconfutabili ragioni per la risoluzione del contratto" alla ditta che gestisce la manutenzione degli impianti, come aveva chiesto il sindaco di Roma Virginia Raggi già giovedì, subito dopo il guasto alla fermata di Barberini. Lo stop sarà notificato "a stretto giro al fornitore".



Aperto un fascicolo - Nel giorno dell'incidente, dopo la rottura di un gradino che aveva ceduto la scala si era "accartocciata" generando, fortunatamente, solo paura tra gli utenti trasportati: nessuno di loro, infatti, era rimasto ferito, il meccanismo si era bloccato immediatamente e i passeggeri erano stati invitati a scendere. Su quel fatto l'autorità giudiziaria giovedì ha aperto un fascicolo e l'Atac ha disposto la chiusura anche della stazione Spagna "al fine di svolgere ulteriori controlli" proprio sulle scale mobili "della stessa tipologia" di quelle di Barberini. La municipalizzata romana ha attivato i servizi di sostituzione di superficie per "limitare i disagi".



Tre stazioni nell'occhio del ciclone - E' da tempo che le tre stazioni della metropolitana sono nell'occhio del ciclone. In dicembre erano state chiuse per qualche giorno le due stazioni della linea A Spagna e Barberini per guasti tecnici agli impianti di stazione; sempre chiusa da ottobre 2018 la stazione di Repubblica.



E le critiche piovono da varie parti politiche. "Città al collasso, la sindaca si dimetta", dice Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fdi. "Virginia Raggi non è ancora stata capace di spendere gli oltre 180 milioni per le metropolitane romane stanziati dal ministro Delrio alla fine della scorsa legislatura", afferma il segretario romano del Pd Andrea Casu. "E' un problema serio per chi lavora in quell'area: oltre all'immagine negativa che si dà della nostra città ai turisti, a risentirne saranno in primis le attività produttive", avverte Confesercenti.