Sale su una torre a Roma per vedere il panorama e cade: morto 21enne

Tragedia all'alba nei pressi della stazione Termini a Roma . Uno studente francese di 21 anni è morto dopo essere precipitato dalla torre Santa Bibiana , da un'altezza di 20 metri. Pare che il ragazzo sia salito dalla scala esterna della torre insieme a un paio di amici per guardare il panorama di Roma dall'alto, quando è scivolato in una cisterna interna. Sulla vicenda indaga la polfer. Sul posto anche 118 e vigili del fuoco.

Gli investigatori stanno ascoltando gli amici della vittima che avevano trascorso con lui la serata per ricostruire l'accaduto. L'ipotesi è che si tratti di un incidente. A dare l'allarme un amico. A quanto ricostruito, al termine di una serata con un paio di amici era salito sulla torre all'ingresso della stazione Termini per guardare la città dall'alto. Non è escluso che i ragazzi avessero consumato alcolici. Il giovane era a Roma per motivi di studio.