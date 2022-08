Sabaudia (Latina), ladri rubano il camper e lasciano senza vestiti una famiglia in vacanza

La testimonianza -

mi hanno rubato tutto

Rio Martino

Vengo in Italia da vent'anni

Sono convinto che siano stati dei professionisti a fare il colpo

"Sono uscito dall'acqua e il mio camper non c'era più,e sono rimasto solo con mio figlio dodicenne, in costume, disperato sul bordo della strada con in mano gli asciugamani e il cellulare scarico", ha raccontato al Messaggero la vittima del furto, un insegnante francese, 50enne. Si era fermato, nel viaggio di ritorno, insieme al figlio, aal confine tra Latina e Sabaudia, per fare una sosta in uno dei tratti più suggestivi della costa del Parco Nazionale del Circeo. "e già in passato avevo organizzato dei giri molto lunghi, viaggiando sempre in camper dalla Francia passando in traghetto per la Sardegna, poi la Calabria e la Sicilia", ha aggiunto il 50enne, originario di La Roche-sur-Yon, cittadina di 55mila abitanti nella Francia centro-occidentale. Ma la visita del litorale laziale è stata fatale per il loro nuovo camper: ", il mio camper era nuovissimo ed era parcheggiato in una zona dove c'erano altri mezzi simili di famiglie con cui avevamo anche fatto amicizia", ha spiegato.

La solidarietà dei vicini di parcheggio -

Ad aiutare i due turisti sono stati due vicini di camper. Li hanno aiutati a raggiungere la stazione dei carabinieri di Borgo Grappa per sporgere denuncia. Lì sono stati supportati dai militari, che gli hanno fornito cibo e indumenti d'emergenza.

I più bei campeggi d‘Italia, dal Veneto alla Puglia Villaggio San Francesco Ufficio stampa 1 di 8 Camping Village Santapomata Ufficio stampa 2 di 8 Camping Village le Esperidi Ufficio stampa 3 di 8 Camping Riva di Ugento Ufficio stampa 4 di 8 Camping Europa Silvella - Ufficio stampa 5 di 8 La Rocca Camp Ufficio stampa 6 di 8 Residence Village Ufficio stampa 7 di 8 Salice Club Resort Ufficio stampa 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il desiderio di ritornare -

in futuro tornerò ancora in Italia

mi dispiace anche per il fatto che possano esistere persone senza scrupoli

"Tornerò", ha detto il 50enne francese. Nonostante la sventura vissuta in Italia, l'uomo non ha chiuso le porte alla penisola. "Sono molto arrabbiato, questo è evidente, ma credo che, perché queste cose possono succedere anche altrove - ha concluso l'insegnante -che, con le loro azioni, mettono a disagio un padre di famiglia, lasciando il figlio senza un tetto e senza abiti, mi dispiace che nel mondo ci sia gente simile".