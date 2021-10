Roma, vasto incendio in zona Ostiense: in fiamme il Ponte dell'Industria

Un vasto incendio è scoppiato in zona Ostiense Roma divorando il Ponte dell'Industria, noto anche come "Ponte di ferro". La struttura è apparsa in fiamme in foto e video pubblicati sui social, in cui si vedono anche parti del ponte staccarsi e cadere nel Tevere. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che sono riuscite a spegnere le fiamme. Coinvolte anche alcune tubature del gas.