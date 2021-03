Roma, usavano minorenni come borseggiatori: 64 indagati e 29 arresti

Usavano minorenni come borseggiatori ai danni di turisti e cittadini: per questo i carabinieri hanno arrestato a Roma, in flagranza di reato, 29 persone mentre 64 risultano indagate. Sono stati fermati anche 54 minori, tra gli 11 e i 17 anni, non imputabili ed affidati ai genitori. Sei minori sono stati denunciati per falsa attestazione sull'identità personale.