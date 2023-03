Roma, uomo ucciso per strada a colpi d'arma da fuoco

A Roma un uomo è morto in strada in un agguato avvenuto nella zona di ponte Mammolo.

La vittima, 30 anni, romena, mentre camminava a piedi, è stata raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco esplosi dal passeggero di una moto in transito. Il 30enne aveva piccoli precedenti per reati contro il patrimonio. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, anche quella del regolamento di conti.