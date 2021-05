Roma, uomo ucciso a coltellate in casa: ferito gravemente il figlio

Roma, uomo morto in casa: il figlio (ferito) trovato con un coltello in mano Ansa 1 di 6 Ansa 2 di 6 Ansa 3 di 6 Ansa 4 di 6 Ansa 5 di 6 Ansa 6 di 6 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un uomo di 53 anni è stato trovato morto nel corridoio di un appartamento in zona San Lorenzo a Roma. Nel bagno, invece, c'era il figlio 18enne gravemente ferito e in stato di semi incoscienza. Entrambi avrebbero ferite d'arma da taglio. A dare l'allarme alcune persone che dall'esterno li hanno visti a terra. Sul posto la polizia che indaga sull'accaduto. Il giovane è stato stabilizzato e portato in ospedale in codice rosso.