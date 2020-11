Roma, uomo travolto e ucciso da un'auto: è caccia al pirata della strada

ansa

Un uomo è morto a Ostia (Roma) dopo essere stato investito da un'auto che poi si è allontanata. La polizia ha individuato la presunta vettura pirata in una strada poco distante dal luogo dell'incidente. Si indaga per risalire al conducente. La vittima, che non aveva con sé documenti, non è stata ancora identificata. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimare l'uomo per circa mezz'ora, ma non c'è stato nulla da fare.