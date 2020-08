Pavia, travolge e uccide un 15enne: il pirata si presenta dai carabinieri

Si è presentato dai carabinieri di Villanterio (Pavia) il pirata della strada che sabato notte ha travolto e ucciso con il suo pick-up un 15enne in bicicletta e non si è fermato per i soccorsi A dare l'allarme due ragazzi che, passando, si sono accorti dell'incidente e hanno chiamato l'ambulanza, che ha solo constatato il decesso. Il pirata, un 51enne di Gerenzago, è stato denunciato per omicidio stradale e portato in ospedale per gli accertamenti.