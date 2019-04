Roma, uomo sbranato dal suo cane? La moglie: "Forse no, ecco il mio sospetto"

Nessuna certezza - Finora sul caso non c'è nessuna certezza, dice la donna al "Messaggero". In attesa di ulteriori indagini che chiariscano cosa è successo davvero a Romagnoli, il corpo di lui, trovato dilaniato sulla Prenestina il 21 marzo, è ancora all'obitorio, il cane in un canile rifugio alla Muratella. E la moglie non si dà pace. "Non posso neanche fare il funerale a mio marito - dice -. La magistratura non mi ha dato il nulla osta, nessuno ha disposto l'autopsia sul corpo e il nostro cane, che secondo gli inquirenti ha sbranato e ucciso mio marito, non è stato ancora messo sotto sequestro, in attesa di altre indagini". Il timore di Isabella è dunque che dietro la tragedia ci sia un altro cane e non Tiago. "A me sembra impossibile che Tiago abbia addentato e ucciso mio marito, che lo adorava".



Quel cane grosso e grigio - "Pochi giorni prima della sua morte - dice ancora la moglie - Gianluca mi aveva detto che, portando a spasso Tiago, aveva incontrato un grosso cane grigio rabbioso che li aveva spaventati. In quel prato dove l'ho trovato ci sono anche pastori con le loro pecore e cani. Dove è morto ci sono i segni di un combattimento che si estende per quasi 30 metri, pietre e bastoni intrisi di sangue. Forse li ha usati lui per difendersi. Se li avesse usati contro un cane diverso da Tiago, il vero 'killer'? E se ci fosse quindi un altro cane, aggressivo e pericoloso, in giro, pronto a colpire di nuovo?". Insomma, non è così scontato che l'uomo sia stato sbranato dal suo cane. "Ma per fugare ogni dubbio serve un'autopsia - dice la moglie -. Servono riscontri, esami di Dna, arcata dentale, tracce biologiche".



Nessun sequestro per Tiago - Isabella ha chiesto alla Procura di avviare le indagini e procedere ad ulteriori accertamenti sulla morte. Ma per adesso nulla è stato deciso. La memoria sul caso da lei preparata non è stata accettata ("mi hanno detto che dovevo portarla in un ufficio diverso, lo farò lunedì", chiarisce lei). E tutto resta sospeso. Tiago, ancora nel canile, non è stato sequestrato dalla Procura. Su cosa sia realmente successo, ancora nessuna certezza.