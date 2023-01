Roma, un vigile su sei risulta inidoneo al servizio su strada: presentati 1023 certificati medici

"Zona Bianca" indaga sulla situazione dei vigili urbani nella capitale: uno su sei risulterebbe inidoneo al servizio su strada per un buco di circa 3000 posti di lavoro. Tra i pizzardoni, veri e propri simboli a Roma e non solo, sarebbero stati in 1023 a presentare certificati medici regolari per essere esentati dal servizio su strada. "Forse è dovuto al fatto che il corpo è abbastanza avanti con gli anni, la media dei vigili è di 56 anni" ha commentato Marco Milani segretario del Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale.

Oltre al problema strutturale ci sarebbe anche quello medico. I motivi delle esenzioni secondo la denuncia del quotidiano Repubblica sarebbero tra i più fantasiosi: dall'insufficienza polmonare che porterebbe all'impossibilità di soffiare nel fischietto a chi, a causa di calvizie, non potrebbe indossare il casco bianco, e ancora chi soffrendo di psoriasi non potrebbe utilizzare taccuino e penna. "Noi vogliamo sperare che queste siano esagerazioni giornalistiche, anche perché è evidente che se un furgone viene esonerato da questo servizio, devo essere poi io a ricoprirlo" ha concluso il segretario della SULPL.