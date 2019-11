Roma, un uomo senza identità vive dal 2018 al Policlinico Casilino

E' stato portato dalla polizia in preda a una crisi epilettica al Pronto soccorso del Policlinico Casilino di Roma un giorno di agosto del 2018 e da allora non se n'è più andato . Si tratta di un uomo tra i 50 e i 60 anni che non ha identità , non è in grado di parlare in maniera comprensibile ed è senza memoria. Il personale medico dell'ospedale ha tentato invano di far girare il nome che gli agenti avevano dato, Igor Zoklov , ma di lui non c'è nessuna traccia. Per questo si inizia a pensare sia un nome falso. La storia è stata riportata dal Corriere della Sera, in cui viene spiegato che dall' ospedale non è trasferibile .

E non esiste nessuna organizzazione umanitaria che si possa fare carico di una situazione del genere. Dal nosocomio hanno tentato di contattare l'ambasciata russa e alcuni mediatori, ma senza alcun esito positivo.

Igor occupa uno spazio del pronto soccorso, ricoverato fisso accanto ai malati. "Ci fa tenerezza perché non è niente e nessuno. È un pulcino abbandonato", ha affermato al quotidiano nazionale il direttore del Dipartimento, Adolfo Pagnanelli, che a maggio lo ha accompagnato in tribunale per testimoniare davanti al giudice civile e richiedere l’assegnazione di un amministratore di sostegno.

Di lui aveva parlato anche il programma "Chi l'ha visto?", diffondendo la sua foto. Anche alcuni programmi televisivi dell'Est come in Ucraina e Moldavia. Ma niente.

Come scrive il Corriere della Sera, "il vitto e alloggio riconosciuto a Igor hanno un costo in quanto per sorvegliarlo è stato necessario prevedere in servizio del personale in più. C'è un buco normativo che ostacola qualsiasi soluzione. Una Pec inviata all’ufficio immigrazione è rimasta senza risposta. Di tanto in tanto arrivano come rinforzo i volontari di Sant’Egidio. "Non sappiamo come uscirne", ha sottolineato Francesca Barbacci, l’assistente sociale che ha seguito dall’inizio l’intera vicenda.