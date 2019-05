Roma, uccide la moglie a colpi di pistola: arrestato

Un uomo, di 59 anni, ha ucciso la moglie, di 45, a colpi di arma da fuoco al culmine di una lite in un appartamento di Cave , alle porte di Roma . Secondo i primi accertamenti, sembra che la coppia fosse in procinto di separarsi. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini che hanno sentito il rumore degli spari e hanno chiamato i carabinieri: al loro arrivo, i militari hanno trovato l'uomo ancora armato e la moglie a terra, in una pozza di sangue.

Nell'appartamento di un condomino in via delle Noci, i militari hanno trovato l'uomo, romeno, che non ha opposto resistenza e si è consegnato ai carabinieri. Per la vittima, connazionale del 59enne, non c'è stato nulla da fare. L'arma era legalmente detenuta. A carico dell'uomo non risulterebbero denunce per maltrattamenti o violenze.